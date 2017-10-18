18.10.2017, 18:30

Уволенные сотрудники Раквереского мясокомбината: начальству до нас вообще нет дела

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rus.delfi.ee
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Часть сотрудников бойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низких зарплат и растущей трудовой нагрузки. Владелец комбината, предприятие HKScan Estonia посчитало такое прекращение работы незаконным и уволила нескольких человек.

На бастующих на Раквереском мясокомбинате была вызвана полиция, когда они начали задавать вопросы руководству и отказались уходить. После были уволены трое сотрудников. Причина для увольнения — невыполнение рабочих заданий вследствие забастовки.

”Генеральный директор Анне Мере сказала, что тех, кто вчера был уволен, обратно на работу не примут”, — рассказал один из уже бывших сотрудников бойни. По его словам, он собирается обратиться в Комиссию по трудовым спорам.

Как рассказал мужчина, бастовавшие сотрудника вчера просто провели весь день в комнате для отдыха. Когда же вечером явилось начальство, оно просто вручило троим людям извещения об увольнении.

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”Вчера мы убедились, что здесь настоящий сумасшедший дом. Наше непосредственное начальство должно отстаивать наши интересы, а не, извините за выражение, целовать задницы высшему руководству”, — добавил мужчина.

По словам другого уволенного работника, проработавшего на предприятии 25 лет, сотрудники бойни уже месяц вели переговоры с начальством о повышении зарплаты. Из-за того, что им давали пустые обещания и не говорил ничего конкретного, они устроили забастовку.

”Нашему начальству до нас вообще нет дела. Все, что мы говорим им, влетает в одно ухо и вылетает из другого”, — добавил он.

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