Увеличивается пособие на ребенка военнослужащего срочной службы

Министр обороны Юри Луйк сказал, что государство обеспечит пособие гражданам, призванным на срочную военную службу и исполняющим свой долг по защите государства.

"Приводя сумму пособия на ребенка в соответствие с требованиями времени, мы, со своей стороны, проявляем заботу и чувство ответственности, а также обеспечиваем душевное равновесие определенным военнослужащим-срочникам и их семьям”, — сказал Луйк.

Пособие на ребенка выплачивается в дополнение к ежемесячному пособию военнослужащего срочной службы, которое, в зависимости от продолжительности службы, составляет от 100 до 200 евро в месяц. До сего времени пособие на ребенка военнослужащего срочной службы составляло 50 евро в месяц.

При увеличении данного пособия исходили из величины алиментов на ребенка, установленных в законе о семье, согласно которому ежемесячные алименты на одного ребенка не могут быть менее половины минимальной месячной ставки оплаты труда, установленной Правительством Республики. В настоящее время минимальная ставка оплаты труда составляет 500 евро; таким образом, минимальные ежемесячные алименты составляют 250 евро.

За пятилетний период пособие на ребенка военнослужащего срочной службы выплачивали, в среднем, на 60 детей, но в некоторые годы получателей пособия насчитывалось также менее 30. В этом году пособие выплачивалось на 48 детей.