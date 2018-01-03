Утверждены минимальный и максимальный размер страхового возмещения по безработице на 2018 год

Максимальный размер страхового возмещения по безработице составит в 2018 году 1446 евро и 15 центов в месяц. Минимальный размер страхового возмещения по безработице за 31 календарный день составит в этом году 242 евро и 73 цента (минимальная дневная ставка 7,83 евро).

Основанием для расчёта максимального размера страхового возмещения по безработице является трёхкратный размер средней заработной платы в Эстонии за один календарный день.

В этом году средняя заработная плата за один календарный день составляет 31 евро и 10 центов. На основании выплаченных за предыдущий год застрахованными лицами взносов по страхованию от безработицы, Касса по безработице к началу каждого следующего года рассчитывает среднюю заработную плату за один календарный день.

Размером страхового возмещения по безработице является выплачиваемое в течение первых ста дней возмещение в размере 50%, а затем 40% от суммы, выплаченной застрахованному лицу заработной платы за девять месяцев работы до последних трёх месяцев, которые предшествовали потере работы. Установлен верхний предел размера возмещения за один календарный день, который является трёхкратным размером средней заработной платы в Эстонии за один календарный день за предыдущий календарный год. В 2018 году возможно в течение первых ста дней получать 46 евро и 65 центов в день и, начиная со 101 дня, 37 евро и 32 цента в день.

В прошлом году от безработицы были застрахованы 617 297 человек, что составило на 9209 человек больше, чем в 2016 году.

С 1 января изменилась также дневная ставка пособия по безработице, которая теперь составляет 5 евро и 31 цент в день. В прошлом году дневная ставка пособия по безработице была 4 евро и 86 центов. Размер пособия по безработице за 31 календарный день составляет 164 евро и 61 цент.