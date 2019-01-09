Утром одна цена, а вечером на 5 центов дороже. Что происходит с ценой на топливо?

Например, на выходных на большинстве таллиннских заправок были цены одного уровня — 95-1 бензин стоил 1,179 евро за литр, а дизель — на 5 центов дороже.

Однако в понедельник во второй половине дня цена вновь поднялась, и 95-й бензин стоил уже 1,259 евро, а дизель 1,299 евро за литр. На следующий день цены снова понизились, но к вечеру история повторилась.

В среду утром 95-й бензин стоил 1,204 евро, а дизель — 1,234 евро.

Что же за этим стоит? Цена на топливо состоит из трех компонентов: акцизов, цены на мировом рынке и конкуренции. По словам представителя Neste Ристо Сюллусте, в данных колебаниях цены виноват третий пункт, то есть повышенная конкуренция на местном рынке.

Он отмечает, что если посмотреть закупочную цену топлива, то сегодня она выросла на один цент за литр, по сравнению с понедельником. Однако на заправочных станциях конкуренция понизила цену на топливо на 4-6 центов.