07.03.2017, 13:30

Утренний рейс Viking Line был отменен: из моторного отделения валил дым

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rus.delfi.ee
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Eelmise aasta populaarseim laev oli Viking Line’i Tallinn-Helsingi liinil seilav Viking XPRS.
Eelmise aasta populaarseim laev oli Viking Line’i Tallinn-Helsingi liinil seilav Viking XPRS.Foto: Tanel Meos

По сообщению читателя, на пароме Viking Line, который должен был отправиться в путь во вторник в 8 часов утра, возникла ситуация, когда из моторного отделения валил дым, а пассажиров попросили покинуть судно.

По сообщению Viking Line, паром Viking XPRS не вышел сегодня утром из Таллиннского порта по техническим причинам: ”Проблема связана с головным двигателем судна. Надеемся, что к вечеру она будет решена и паром сможет отбыть согласно графику в 18:00”.

Для изменения или аннулирования бронировки фирма просит позвонить по телефону 666 3988 и обещает со своей стороны сделать все возможное для скорейшей ликвидации неисправности.

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