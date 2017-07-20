Утечка личных данных. Отдавая мобильный телефон в ремонт, следует сохранять бдительность

Отдавая мобильный телефон в ремонт, следует убедиться, что предлагающая услугу фирма не использует находящиеся в памяти устройства личные данные неподобающим образом, пишет Eesti Päevaleht.

Несмотря на то, что Инспекция по защите данных еще в прошлом году выражала обеспокоенность возможностью утечки личных данных клиентов, отдавших свой мобильный телефон в ремонт, одного лишь предупреждения недостаточно.

Инспекция отмечает необходимость пересмотра соответствующих договоров, чтобы в случае возникновения проблем клиенту проще было бы призвать виновника к ответственности. Наряду с этим следует автоматизировать все связанные с электронными устройствами клиента процессы и отказаться от удаления данных вручную.

”В тех случаях, которые до нас дошли, как правило, речь шла либо о халатности, либо о человеческом факторе, в результате чего находившиеся на телефоне клиента данные становились известны третьим лицам”, — сказала советник со связям с общественностью инспекции Майре Иро. Бывали случаи, что клиент возвращал устройство в магазин, данные на нем удалены не были, и аппарат отправлялся к другому клиенту.

Иро отметила необходимость повышения информированности работников фирм-операторов. ”Защита данных не является вотчиной только лишь специалистов по охране информации. За это в рамках своих обязанностей отвечает каждый отдельный работник”, — подчеркнула она.

Руководитель службы по связям с общественностью Telia Райго Неудорф подчеркнул, что консультант, действительно, должен предупредить клиента о риске удаления с телефона данных в ходе ремонта, но сам клиент не обязан ничего удалять. ”Перед ремонтом клиент не обязан удалять с телефона данные. Подобное требование неразумно, поскольку в ряде случаев телефон имеет такие неисправности, которые и не позволят клиенту сделать резервную копию или очистить телефон”, — сказал он.

Представители Elisa и Tele2 также подтвердили, что основной упор делается на то, чтобы делать копии. Они сказали, что у их клиентов не было проблем с утечкой данных. Неудорф из Telia отметил, что пара клиентов обращались с претензий об изменении содержания телефона после возвращения из ремонта. ”Мы изучили эти случаи и выявили, что речь шла прежде всего о произошедшей в результате небрежности ошибке”, — сказал он и заверил, что они по максимуму пытаются избежать подобных случаев.

Все операторы позволяют клиентам наблюдать за ремонтом мобильного телефона, и при необходимости клиент может ознакомиться с фирмой, которая будет чинить его устройство. В договорах между операторами и ремонтниками есть конкретные пункты, касающиеся действий с содержанием телефонов.

По словам техника занимающейся ремонтом и обслуживанием Mobiiliabi Вячеслава Трышкова, в заключаемых их фирмой с клиентами договорах напрямую обязательства по сохранению конфиденциальности не указано , но такое обещание дается на их домашней странице. По заверению Трышкова, у клиентов Mobiiliabi не было претензий по части злоупотребления личными данными. ”Знаю, что в некоторых местах такие проблемы были”, — сказал он.

Несмотря на то, что утечки личных данных через ремонтные фирмы на сегодняшний день являются исключением, пользователям следует все же убедиться, что они сделали со своей стороны все необходимое для сохранения конфиденциально си не предназначенных для чужих глаз данных.