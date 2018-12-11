11.12.2018, 08:40

Уступки Макрона могут обойтись казне Франции в 10 млрд евро

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Deutsche Welle
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Pariisi kollaste vestide protest
Pariisi kollaste vestide protestFoto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

Президент Франции впервые после начала протестов согласился выполнить ряд требований "желтых жилетов", включая рост минимального размера заработной платы.

Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты "желтых жилетов", обойдутся госказне в сумму "от восьми до десяти млрд евро". Об этом заявил госсекретарь по госслужбам при министерстве экономики и финансов Франции Оливье Дюсопт. Его выступление в прямом эфире показал в понедельник, 10 декабря, французский телеканал BFMTV.

Макрон взял на себя "часть ответственности" за кризис

Выступая 10 декабря с обращением к нации французский лидер заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.

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