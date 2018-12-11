Уступки Макрона могут обойтись казне Франции в 10 млрд евро

Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты "желтых жилетов", обойдутся госказне в сумму "от восьми до десяти млрд евро". Об этом заявил госсекретарь по госслужбам при министерстве экономики и финансов Франции Оливье Дюсопт. Его выступление в прямом эфире показал в понедельник, 10 декабря, французский телеканал BFMTV.

Макрон взял на себя "часть ответственности" за кризис

Выступая 10 декабря с обращением к нации французский лидер заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.