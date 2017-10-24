Устранение ошибок будет медленным: сотни тысяч ИД-карт окажутся закрыты раньше

Если ранее государство обещало выпустить в ноябре обновление программного обеспечения, которое устранит ошибки в ИД-картах, то сейчас выяснилось, что прежде чем обновление дойдет до адресатов, тысячи карт окажутся уже закрытыми, а для поклонников MAC использование таких карт станет намного труднее, пишет geenius.

По словам руководителя сферы e-ID Департамента государственной инфосистемы Маргуса Арма, обновление может высылаться до 15 000 человек в сутки. Но поскольку государство останавливает сертификаты имеющихся ИД-карт уже в середине ноября, то обновление, которое выйдет на днях, к тому времени дойдет до максимум нескольких сотен тысяч человек. Всего же в Эстонии около 800 000 карт с ошибкой.

При темпе в 15 000 человек на обновление всех карт ушло бы около двух месяцев, но сертификаты будут остановлены уже в середине ноября, что приведет к ситуации, когда часть карт еще не будут обновлены, но уже будут отключены от э-услуг.

”Речь идет о чисто техническом ограничении, системы не предназначены для таких объемов, — сказал Арм. — В обычном режиме ежедневно производится около 2000 карт. Краткосрочно эти объемы увеличить до желаемых не представляется возможным”.