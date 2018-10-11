11.10.2018, 13:40

Успех от вывода акций Таллиннского порта на биржу превысил ожидания


rus.delfi.ee
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Tallinna Sadam läks börsile
Tallinna Sadam läks börsileFoto: Karin Kaljuläte

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон на сегодняшнем кабинетном заседании правительства дала обзор первичного публичного размещения акций (IPO) Таллиннского порта на Таллиннской бирже.

”Цель вывода миноритарного пакета акций Таллиннского порта на биржу — предложить жителям Эстонии и пенсионным фондам возможность инвестировать в развитие успешно функционирующего предприятия и стать частью его истории успеха. Кроме того, правительство взяло четкий курс на повышение эффективности и прозрачности работы госпредприятий. Акции предприятия купили 14 000 розничных инвесторов, таким результатом можно быть всячески довольными”, — заявил премьер-министр Юри Ратас.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон добавила, что IPO акций порта оживило торговлю на Таллиннской бирже Nasdaq и привело к появлению в экономике Эстонии большого количества новых малых инвесторов.

”Если посмотреть период со дня, когда стало возможно торговать акциями, до дня сегодняшнего, то сделки с акциями Таллиннского порта составили 21 процент от всего объема сдел ок со списком акций Балтийской биржи Nasdaq. В денежном выражении объем составил и вовсе 38%”, — отметила Симсон и в свою очередь добавила, что таким образом цель вывода акций на биржу можно считать достигнутой.

Успешным для предприятия был и период пребывания на бирже. За три месяца, или за период с 13 июня до 5 октября, рыночная стоимость порта выросла с 507,1 миллиона евро до 568,08 миллиона, что сделало его четверным по величине биржевым предприятием на балтийском рынке. Цена акции за тот же период выросла на 12 процентов.

Также осталось стабильным количество акционеров. Эстонские частные инвесторы увеличили свою долю, а доля инвестиционных и пенсионных фондов осталась стабильной на уровне, который отмечался после первичного публичного размещения акций.

На кабинетном заседании правительства было принято решение одобрить отчет о результатах первичного публичного размещения акций AS Tallinna Sadam на бирже и связанных с этим расходах в качестве одного из пунктов повестки дня.

Tallinn Hockey weekend
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