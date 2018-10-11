Успех от вывода акций Таллиннского порта на биржу превысил ожидания

”Цель вывода миноритарного пакета акций Таллиннского порта на биржу — предложить жителям Эстонии и пенсионным фондам возможность инвестировать в развитие успешно функционирующего предприятия и стать частью его истории успеха. Кроме того, правительство взяло четкий курс на повышение эффективности и прозрачности работы госпредприятий. Акции предприятия купили 14 000 розничных инвесторов, таким результатом можно быть всячески довольными”, — заявил премьер-министр Юри Ратас.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон добавила, что IPO акций порта оживило торговлю на Таллиннской бирже Nasdaq и привело к появлению в экономике Эстонии большого количества новых малых инвесторов.

”Если посмотреть период со дня, когда стало возможно торговать акциями, до дня сегодняшнего, то сделки с акциями Таллиннского порта составили 21 процент от всего объема сдел ок со списком акций Балтийской биржи Nasdaq. В денежном выражении объем составил и вовсе 38%”, — отметила Симсон и в свою очередь добавила, что таким образом цель вывода акций на биржу можно считать достигнутой.