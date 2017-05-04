Услуги ИД-карты недоступны, проблемой занимаются

Администратор систем ИД-карт SK (Sertifitseerimiskeskus) ID Solutions сообщил на сайте ИД-карты, что начиная с трех часов использование услуг нарушено.

"Сегодня с 15:05 нарушено использование услуг SK. Приносим извинения за возможные неудобства. SK ID Solutions", — сказано на домашней странице ИД-карты.

На инфолинии ИД-карты говорят, что в использовании услуг действительно сбой и сейчас занимаются устранением проблемы. На это может уйти час, но, возможно, и больше.

Руководитель Сертификационного центра (Sertifitseerimiskeskus) Калев Пихл сказал в комментарии Delfi, что проблема должна быть решена уже в ближайшее время. "Это был чрезвычайный и очень большой сбой в услугах ИД-карты. Он коснулся как mobiil-ID, так и всех возможных аутентификаций ИД-карты", — пояснил Пихл.

"Надеемся, что уже скоро сможем дать информацию, что сбой закончился и скольких он коснулся. Из-за чего он произошел, сейчас не могу сказать", — добавил Пихл.