Услуги ИД-карты были недоступны, проблема решена

Администратор систем ИД-карт SK (Sertifitseerimiskeskus) ID Solutions сообщил сегодня днем на сайте ИД-карты, что начиная с трех часов использование услуг было нарушено.

"Сегодня с 15:05 нарушено использование услуг SK. Приносим извинения за возможные неудобства. SK ID Solutions", — было написано на домашней странице ИД-карты. На инфолинии ИД-карты подтвердили, что в использовании услуг действительно был сбой. Сбой наблюдался с 15:01 до 15:27. Причина сбоя устанавливается.