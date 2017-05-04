04.05.2017, 19:11

Услуги ИД-карты были недоступны, проблема решена

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rus.delfi.ee
EST
Услуги ИД-карты были недоступны, проблема решена
Foto: Taavi Arus

Администратор систем ИД-карт SK (Sertifitseerimiskeskus) ID Solutions сообщил сегодня днем на сайте ИД-карты, что начиная с трех часов использование услуг было нарушено.

"Сегодня с 15:05 нарушено использование услуг SK. Приносим извинения за возможные неудобства. SK ID Solutions", — было написано на домашней странице ИД-карты.

На инфолинии ИД-карты подтвердили, что в использовании услуг действительно был сбой.

Сбой наблюдался с 15:01 до 15:27. Причина сбоя устанавливается.

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