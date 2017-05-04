Услуги ИД-карты были недоступны, проблема решена

Администратор систем ИД-карт SK (Sertifitseerimiskeskus) ID Solutions сообщил сегодня днем на сайте ИД-карты, что начиная с трех часов использование услуг было нарушено.
"Сегодня с 15:05 нарушено использование услуг SK. Приносим извинения за возможные неудобства. SK ID Solutions", — было написано на домашней странице ИД-карты.
На инфолинии ИД-карты подтвердили, что в использовании услуг действительно был сбой.
Сбой наблюдался с 15:01 до 15:27. Причина сбоя устанавливается.
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