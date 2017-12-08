Услуга трудовой реабилитации — для кого и для чего?

Цель запущенной в 2016 году реформы трудоспособности — изменить отношение к людям с пониженной трудоспособностью и помочь им справиться с ситуацией на открытом рынке труда, пишет Ану Харьо,

руководитель услуги Кассы по безработице.

Касса по безработице создала множество новых услуг, чтобы предложить большую чем ранее поддержку людям, страдающим длительными заболеваниями или имеющим недостатки здоровья, с целью трудоустройства или сохранения рабочего места.

Одной из таких услуг является трудовая реабилитация. Часто не понимают, что за этим названием скрывается услуга, которая предназначена для людей с постоянным недостатком здоровья, постоянной нетрудоспособностью или частичной трудоспособностью. Важно, чтобы человек был трудоспособного возраста и не имеет значения, он еще учится, работает или зарегистрирован в качестве безработного и еще только ищет работу.

Речь идет не об одноразовой консультации со специалистом, а о возможности получения помощи в соответствии с потребностями от разных специалистов, то есть от реабилитационной команды, в которую могут входить как психолог, логопед, физиотерапевт, консультант на основе опыта, трудотерапевт, творческий терапевт, специальный педагог, врач (в т.ч. психиатр) или медсестра. При помощи услуги можно, например, исправить обусловленные болезнью:

двигательные навыки или речь,

научится пользоваться вспомогательными средствами, связанными со здоровьем,

развить навыки общения,

разрешить психологические проблемы,

справиться с каждодневными делами,

получить помощь и совет от социального работника,

определить подходящую работу

приспособиться к трудовой жизни и др.

Реабилитация проходит в зависимости от ваших потребностей индивидуально или в группе. Команда специалистов может проконсультировать, как вы сможете справиться с недостатком здоровья или болезнью и найти подходящую для себя работу. В случае, если вы работаете, то в зависимости от недостатка или проблемы со здоровьем, есть возможность научить вас правильным рабочим приемам и объяснить, как при необходимости можно приспособиться к рабочей среде. Это поможет повысить вашу трудоспособность и сохранить имеющееся место работы, а также повысить самоуверенность и способность справляться с ситуацией.

Если вам необходимы медицинские услуги, восстановительное или санаторное лечение, обратитесь к своему семейному врачу или врачу-специалисту.

Куда обращаться для получения услуги трудовой реабилитации?

Если у вас есть желание получить услугу, но вы не знаете, входите ли вы в описанную целевую группу, то смело обращайтесь за помощью и информацией в ближайшее бюро Кассы по безработице.

Зарегистрируйтесь на прием к кейс-менеджеру.

Кейс-менеджер Кассы по безработице оценит вашу потребность в услуге.

Определите с кейс-менеджером цель вашей трудовой реабилитации.

Выберите подходящее вам учреждение по оказанию услуги реабилитации (в Эстонии более 65 поставщиков услуги)

Договоритесь о встрече с выбранным поставщиком услуг для составления плана деятельности или участия в программе реабилитации.

Касса по безработице утвердит составленный план, и вы сможете начать пользоваться услугой.

Длительность услуги, в зависимости от ваших потребностей, может быть до года, и Касса по безработице будет оплачивать услугу на сумму до 1800 евро за один календарный год. За участие в услуге вы будете получать пособие на проезд и размещение.

Контакты представительств Кассы по безработице, куда можно при желании обратиться: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused