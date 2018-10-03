03.10.2018, 12:48

Ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины возвращаются на улицы Таллинна

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rus.delfi.ee
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Kiosk.
Kiosk.Foto: Andres Putting

По словам главы 1Partner Kommertskinnisvara Кирилла Вигуля, ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины вновь возвращаются в Таллинн.

Эксперт сказал, что R-kiosk, Circle K, Olerex, Alexela уже начали формирование сети маленьких магазинов. ”Кроме того, своего рода подвальные магазины по всему городу откроет и Rimi. Крупные сети больше не очень хотят строить гигантские центры. Маленькие магазины более надежные и прибыльные”, — сказал он.

”Экономическое благосостояние привело к тому, что люди больше ценят удобство и многие готовы платить в маленьких магазинах двойную цену, лишь бы не идти лишние сто метров до супермаркета. Кроме того, центр Таллинна уже достаточно плотный, так что легче разместиться на маленькой площади, такой как подвал или первый этаж”, — сказал Вигуль.

Также, по его словам, возвращаются и киоски, но в более приличном виде.

В качестве основной проблемы для развития такого рода бизнеса Вигуль называет нехватку рабочей силы.

Tallinn Hockey weekend
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