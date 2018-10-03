03.10.2018, 12:48

Ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины возвращаются на улицы Таллинна

 (40)
rus.delfi.ee
EST 10
Kiosk.
Kiosk.Foto: Andres Putting

По словам главы 1Partner Kommertskinnisvara Кирилла Вигуля, ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины вновь возвращаются в Таллинн.

Эксперт сказал, что R-kiosk, Circle K, Olerex, Alexela уже начали формирование сети маленьких магазинов. ”Кроме того, своего рода подвальные магазины по всему городу откроет и Rimi. Крупные сети больше не очень хотят строить гигантские центры. Маленькие магазины более надежные и прибыльные”, — сказал он.

”Экономическое благосостояние привело к тому, что люди больше ценят удобство и многие готовы платить в маленьких магазинах двойную цену, лишь бы не идти лишние сто метров до супермаркета. Кроме того, центр Таллинна уже достаточно плотный, так что легче разместиться на маленькой площади, такой как подвал или первый этаж”, — сказал Вигуль.

Также, по его словам, возвращаются и киоски, но в более приличном виде.

В качестве основной проблемы для развития такого рода бизнеса Вигуль называет нехватку рабочей силы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Путин рассказал о "деле Скрипалей", сравнив разведчиков с проститутками

03.10.2018
Президент РФ Владимир Путин назвал подонком и предателем экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью Юлией отравленного в Солсбери в начале марта. Глава государства добавил, что между шпионами и проститутками есть много общего, и они играют важную роль в обществе. Выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", президент также заявил, что Москва не причастна ни к каким отравлениям.
Подробнее


Васильев о премии 18 евро и несостоявшемся переходе в Россию

03.10.2018
34-летний полузащитник Константин Васильев играет в Польше уже пятый сезон. Вызовы на матчи в сборную Эстонии футболист получал как из высшего дивизиона польского первенства, так и из команды шестой лиги, за которую он выступает сейчас.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €

Правительство по ошибке дало 700 000 евро на ремонт несуществующего детсада

03.10.2018
Среди правительственных региональных пособий на инвестиции — 700 000 евро на ремонт детсада в Кастре, что в Тартумаа. Однако выяснилось после разговора с волостным старейшиной-соцдемом Прийтом Ломпом, что произошла ошибка, и деньги пойдут на постройку детсада — имеющиеся в реновации не нуждаются.
Подробнее

Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей

03.10.2018
Эстонская Больничная касса вновь приняла суровое решение: не компенсировать 17-летней девушке жизненно важное лекарство. Она страдает редким заболеванием крови. Вместо этого ей помогают разные предприятия и жертвователи.
Подробнее



ВИДЕО | Смотрите, как выглядит “кухня будущего”

03.10.2018
Компания Panasonic представила общественности уникальные прототипы гаджетов, которыми, по ее мнению, будет оснащен “дом будущего”. В центре внимания — кухня, которую талантливые инженеры превратили в чудо современных технологий.
Подробнее