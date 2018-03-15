15.03.2018, 09:00

Ущерб от двух февральских железнодорожных происшествий превышает миллион евро


rus.delfi.ee
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Kulnas avarii teinud rongi tagasi rööbastele tõstmine
Ülesõit Kulnas, kus juhtus ränk rongiõnnetus, mille tõttu oli rongiliiklus Riisipere suunal kaheks päevaks peatatud.Foto: Hendrik Osula

В феврале страховое общество ERGO зарегистрировало 2035 случаев причинения ущерба. Возмещений ущерба было выплачено на сумму 2,3 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

Самый большой ущерб от дорожно-транспортного происшествия был зарегистрирован 20 февраля, когда в Харьюмаа, вблизи Кейла, на переезде Кулна произошло столкновение грузового автомобиля с поездом. Предполагаемый размер ущерба составляет 1,2 млн евро.

”26 февраля, в Саку, произошло еще одно столкновение с поездом, общая сумма ущерба от которого находится в пределах 500 000 евро”, — сказала руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс.

Что касается количества зарегистрированных случаев ущерба, то по сравнению с февралем прошлого года наблюдается рост по всем направлениям. Самый большой рост наблюдался в сфере страхования предприятий. На рост в сфере дорожного страхования и каско оказали влияние сложные погодные условия, два железнодорожных транспортных происшествия и на рост в сфере страхования путешествий — зимние школьные каникулы.

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”Два самых крупных случая причинения ущерба имуществу были связаны с повреждениями от воды грузовика при перевозке на корабле, предполагаемый ущерб составляет 100 000 евро, и с полностью сгоревшим жилыми зданием на Сааремаа, сумма ущерба в этом случае превышает 50 000 евро”, — добавила Лепвальтс.

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