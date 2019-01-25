Ущерб от ДТП на парковках столичных торговых центров превышает 100 000 евро на каждый центр

В прошлом году количество дорожно-транспортных происшествий в Эстонии сократилось на 220 случаев. В последний раз количество дорожно-транспортных происшествий снизилось семь лет назад. Средний годовой платеж дорожного страхования составил в 2018 году 142 евро и средний запрос возмещения 1969 евро.

По оценке члена правления Фонда дорожного страхования Андреса Пийрсалу, снижение случаев дорожного страхования связано с уменьшением количества происшествий на парковках. ”В последнее время парковки многих торговых центров были приведены в соответствие со стандартами, предписывающими парковочные места шириной 2,7 метра. Это оказало положительное влияние на снижение связанных с парковкой несчастных случаев”, — сообщил Пийрсалу.

”Количество случаев дорожного страхования, действительно, несколько снизилось за год, однако в прошлом году было много серьезных аварий с причинением тяжкого вреда человеку, поэтому сумма требований в связи с личным ущербом увеличилась. Среднее требование по возмещению личного вреда выросло по сравнению с прошлым годом на целых 56 процентов”, — разъяснил Пийрсалу и добавил, что среднее требование по возмещению вреда и годовой платеж выросли в равном объеме — около 10 процентов.

36 процентов всех дорожно-транспортных происшествий в прошлом году произошли на парковке, из них больше всего при выезде с парковки задним ходом и маневрировании. Наезды сзади составили 20 процентов, столкновения с движущимся наперерез — 12 процентов из всех случаев.