25.01.2019, 10:10

Ущерб от ДТП на парковках столичных торговых центров превышает 100 000 евро на каждый центр


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Ostupalavik Ülemiste kaubanduskeskuses
Ostupalavik Ülemiste kaubanduskeskusesFoto: Tanel Meos

По данным Фонда дорожного страхования Эстонии (LKF), в прошлом году было зарегистрировано 35 300 случаев дорожного страхования, из них 32 100 в Эстонии, а 3200 — инициированные эстонскими транспортными средствами за границей.

В прошлом году количество дорожно-транспортных происшествий в Эстонии сократилось на 220 случаев. В последний раз количество дорожно-транспортных происшествий снизилось семь лет назад. Средний годовой платеж дорожного страхования составил в 2018 году 142 евро и средний запрос возмещения 1969 евро.

По оценке члена правления Фонда дорожного страхования Андреса Пийрсалу, снижение случаев дорожного страхования связано с уменьшением количества происшествий на парковках. ”В последнее время парковки многих торговых центров были приведены в соответствие со стандартами, предписывающими парковочные места шириной 2,7 метра. Это оказало положительное влияние на снижение связанных с парковкой несчастных случаев”, — сообщил Пийрсалу.

”Количество случаев дорожного страхования, действительно, несколько снизилось за год, однако в прошлом году было много серьезных аварий с причинением тяжкого вреда человеку, поэтому сумма требований в связи с личным ущербом увеличилась. Среднее требование по возмещению личного вреда выросло по сравнению с прошлым годом на целых 56 процентов”, — разъяснил Пийрсалу и добавил, что среднее требование по возмещению вреда и годовой платеж выросли в равном объеме — около 10 процентов.

36 процентов всех дорожно-транспортных происшествий в прошлом году произошли на парковке, из них больше всего при выезде с парковки задним ходом и маневрировании. Наезды сзади составили 20 процентов, столкновения с движущимся наперерез — 12 процентов из всех случаев.

На парковке центра Ülemiste произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий, в прошлом году 126. Далее следуют торговые центры Lõunakeskus — 114 случая, Järve — 84 и Sikupilli — 81 случай. Общий годовой ущерб всех перечисленных несчастных случаев у торговых центров составил около 100 000 евро на один торговый центр.

”Хотя центр Ülemiste все еще на первом месте по несчастным случаям на парковке, в прошлом году расширение парковочных мест уже привело к снижению несчастных случаев на четверть по сравнению с 2017 годом”, — сказала руководитель сферы предотвращения вреда Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс.

Рейметс подчеркнула, что требования к парковочному месту следует узаконить и сделать обязательными. ”Разметка парковочных мест оказывает положительное влияние на безопасность дорожного движения, однако добровольно парковки упорядочили лишь некоторые торговые центры. Например, это продемонстрировали изменения парковки торгового центра Rocca al Mare, где в прошлом году количество несчастных случаев на парковке снизилось на 40 процентов по сравнению с 2017 годом”, отметила Рейметс.

Самый опасный перекресток уже второй год — это круговой перекресток Рийа в Тарту, где произошло 139 дорожно-транспортных происшествий и общий ущерб составил в прошлом году 190 000 евро. Далее следует перекресток Таммсаре теэ — Ярвевана теэ и Пярнуского шоссе, где произошло 117 случаев с общим ущербом 210 000 евро. Продолжает расти количество аварий на круговом перекрестке Академия теэ, где в прошлом году произошло 114 несчастных случаев.

LKF ведет регистр дорожного страхования, является гарантийным фондом дорожного страхования, офисом Зеленой карты в Эстонии и организует принудительное страхование транспортных средств без дорожной страховки. LKF возмещает ущерб, нанесенный незарегистрированными, без дорожного страхования и неопознанными транспортными средствами. Также LKF организует урегулирование споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.

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