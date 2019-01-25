Ущерб от ДТП на парковках столичных торговых центров превышает 100 000 евро на каждый центр

На парковке центра Ülemiste произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий, в прошлом году 126. Далее следуют торговые центры Lõunakeskus — 114 случая, Järve — 84 и Sikupilli — 81 случай. Общий годовой ущерб всех перечисленных несчастных случаев у торговых центров составил около 100 000 евро на один торговый центр.
”Хотя центр Ülemiste все еще на первом месте по несчастным случаям на парковке, в прошлом году расширение парковочных мест уже привело к снижению несчастных случаев на четверть по сравнению с 2017 годом”, — сказала руководитель сферы предотвращения вреда Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс.
Рейметс подчеркнула, что требования к парковочному месту следует узаконить и сделать обязательными. ”Разметка парковочных мест оказывает положительное влияние на безопасность дорожного движения, однако добровольно парковки упорядочили лишь некоторые торговые центры. Например, это продемонстрировали изменения парковки торгового центра Rocca al Mare, где в прошлом году количество несчастных случаев на парковке снизилось на 40 процентов по сравнению с 2017 годом”, отметила Рейметс.
Самый опасный перекресток уже второй год — это круговой перекресток Рийа в Тарту, где произошло 139 дорожно-транспортных происшествий и общий ущерб составил в прошлом году 190 000 евро. Далее следует перекресток Таммсаре теэ — Ярвевана теэ и Пярнуского шоссе, где произошло 117 случаев с общим ущербом 210 000 евро. Продолжает расти количество аварий на круговом перекрестке Академия теэ, где в прошлом году произошло 114 несчастных случаев.
LKF ведет регистр дорожного страхования, является гарантийным фондом дорожного страхования, офисом Зеленой карты в Эстонии и организует принудительное страхование транспортных средств без дорожной страховки. LKF возмещает ущерб, нанесенный незарегистрированными, без дорожного страхования и неопознанными транспортными средствами. Также LKF организует урегулирование споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.