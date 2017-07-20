Урве Пало сменила членов совета Eesti Post

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало по рекомендации комиссии по назначению членов совета коммерческих учреждений с участием государства сменила членов совета Eesti Post.
Из совета были отозваны Рауль Кудре, Марио Ламбинг, Тоомас Лейто, Мерике Сакс, Вейко Тишлер и Лаури Паэвеэр.
Новыми членами совета стали Бо Хенрикссон (председатель совета), Прийт Конго, Индрек Лаул, Лаури Пеэвеэр и Регина Раукас. Срок полномочий членов совета — три года. Плата председателя совета составляет 1200 евро ежемесячно, плата члена совета — 600 евро.
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