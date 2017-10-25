Урве Пало: Европа должна занять ведущую позицию в области кибербезопасности

Во время председательства Эстонии в Совете ЕС министр предпринимательства и ИТ Урве Пало провела первое официальное заседание министров телекоммуникаций в Люксембурге. Основной темой встречи были вопросы применения стратегии общего цифрового рынка, формирование единого мнения о пакете мер по кибербезопасности и развитие сети 5G в Европе, сказано в пресс-релизе.

По словам Пало, на заседании министров продолжилось обсуждение тем, которые были подняты на Европейском совете и на Цифровом саммите в Таллинне. ”На сегодняшний день единый рынок в Европе сильно фрагментирован. Если мы хотим выстроить действительно единую цифровую Европу, то нам необходимо обновить свое законодательство и правила. Наши главы государств и правительств поставили перед министрами телекоммуникаций задачу ускорить работу над проектом единого цифрового рынка, чтобы достичь единогласия к концу следующего года”, — сказала министр предпринимательства и ИТ Урве Пало.

"На сегодняшнем заседании мы договорились о том, что самыми неотложными законопроектами в области единого рынка являются отмена геоблокировки, директива об услугах аудио-визуальных медиа и постановление о перевозке посылок. По этим трем вопросам мы должны найти консенсус с Европейским парламентом до конца этого года. Я очень жду, что во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза мы достигнем финальной фазы в переговорах о трансграничной перевозке посылок. Этот вопрос напрямую связан с содействием международной электронной торговле и с предоставлением странам, находящимся не в регионе Центральной Европы, равные возможности с другими странами ЕС”, — сказала Пало.

Пало подчеркнула на официальной встрече в Люксембурге, что Европе нужно единое понимание нерешенных вопросов в области кибербезопасности. ”Все министры согласились, что Европа должна взять на себя ведущую роль в области кибер-безопасности. Ежегодно из-за кибер-атак теряется около 400 миллиардов евро”, — сказала она.

На Совете кроме кибер-безопасности обсуждались, прежде всего, темы ускорения внедрения директивы о новой сетевой и информационной безопасности, согласно которой всем государствам-членам будет необходимо обновить свою правовую базу для кибербезопасности к маю следующего года.

Еще один важный вопрос заключался в содействии осуществлению инвестиций в область кибербезопасности — правительства и частные предприятия должны все чаще фокусировать свое внимание на защите своих информационных систем от кибератак. Через четыре недели состоится Совет по общим вопросам, где будут достигнуты новые договоренности по киберпакету.

Министр подтвердил, что тема развития сети 5G требует большего внимания. ”Мы хорошо стартовали в июле, когда все министры подписали в Таллинне декларацию о 5G. Тема развития 5G является флагманом нашего председательства — в будущем все люди и устройства будут общаться друг с другом посредством 5G. На заседании обсуждался вопрос разделения частот 5G и их использование в частном секторе. Для осуществления этого Европе необходимы правовые и финансовые средства, чтобы обеспечить условия для внедрения мобильных устройств и постоянных подключений следующего поколения. На следующей неделе в Таллинне состоится встреча директоров связи ЕС, где будут согласованы подробные шаги по обмену частотами 5G к 2020 году”.