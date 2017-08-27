Урожай ягод в этом году плохой, и цены кусаются

Нынешнее лето оказалось неудачным для садоводов, сделавших ставку на ягоды. Урожай клубники, малины и смородины — ниже среднего.

Те, кто торгует ягодой, рассказали Maaleht, что из-за холодного и неурожайного лета цены были рекордные.

Так, в среднем в августе малина стоила на Центральном рынке Таллинна 9 евро за кг, в Тарту — 8, в Пярну — 10 евро/кг. Показали августа 2016 года: 5,5 евро/кг на Центральном рынке, 6 — в Тарту, 7 — в Пярну.

Сравните, сколько продукты стоили на этой неделе на рынках страны.