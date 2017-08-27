27.08.2017, 19:40

Урожай ягод в этом году плохой, и цены кусаются

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+ сравнение цен на рынках
rus.delfi.ee
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Jõgevamaalt Aia talu peremees Vaino Vuks
Jõgevamaalt Aia talu peremees Vaino VuksFoto: Argo Ingver

Нынешнее лето оказалось неудачным для садоводов, сделавших ставку на ягоды. Урожай клубники, малины и смородины — ниже среднего.

Те, кто торгует ягодой, рассказали Maaleht, что из-за холодного и неурожайного лета цены были рекордные.

Так, в среднем в августе малина стоила на Центральном рынке Таллинна 9 евро за кг, в Тарту — 8, в Пярну — 10 евро/кг. Показали августа 2016 года: 5,5 евро/кг на Центральном рынке, 6 — в Тарту, 7 — в Пярну.

Сравните, сколько продукты стоили на этой неделе на рынках страны.

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