Урожай ягод в этом году плохой, и цены кусаются

Нынешнее лето оказалось неудачным для садоводов, сделавших ставку на ягоды. Урожай клубники, малины и смородины — ниже среднего.
Те, кто торгует ягодой, рассказали Maaleht, что из-за холодного и неурожайного лета цены были рекордные.
Так, в среднем в августе малина стоила на Центральном рынке Таллинна 9 евро за кг, в Тарту — 8, в Пярну — 10 евро/кг. Показали августа 2016 года: 5,5 евро/кг на Центральном рынке, 6 — в Тарту, 7 — в Пярну.
Сравните, сколько продукты стоили на этой неделе на рынках страны.
Tallinn, Квартира, 95 000 EUR
Viimsi vald, Квартира, 160 000 EUR
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