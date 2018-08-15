Уровень зарплат в IT-секторе Украины и Беларуси приблизился к уровню стран Балтии

Беря за основу собранные RIA.com Marketplaces OÜ данные, в Эстонии средняя зарплата IT-специалиста составляет 1764 евро, а средняя зарплата по стране — 1242 евро. В Литве дела с зарплатами обстоят немного хуже, чем в Эстонии. Средняя зарплата тут приблизительно на 30% меньше эстонской, и составляет 895 евро. В IT-сфере средняя зарплата в этой стране варьируется в пределах 1000 евро. В Латвии средняя зарплата IT-специалиста на данный момент составляет 1703 евро, при средней зарплате по стране около 1000 евро.

В Беларуси средняя зарплата в секторе IT составила 1502 евро, что на 200 евро ниже, чем в Эстонии. Средняя зарплата по стране — 410 евро. В Украине средняя зарплата IT-специалистов в 2018 году составляет приблизительно 1460 евро. Очень неплохая оплата труда, если учесть, что средняя зарплата по стране — всего лишь 258 евро.

По данным RIA.com Marketplaces OÜ, в Эстонии, где проживает 1,3 миллиона людей, в сфере инфотехнологий заняты около 25 тысяч человек. В Литве, где проживает 2,8 миллиона людей, более 30 тысяч человек работают в IT-секторе. Столько же людей работают в сфере инфотехнологий и в Латвии, где общее население составляет 1,9 миллиона. Совсем недавно в Латвию пришли такие компании как Microsft, SAP, Accenture. Поэтому потребность в специалистах выросла колоссально и продолжает расти по сей день.