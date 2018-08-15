15.08.2018, 19:10

Уровень зарплат в IT-секторе Украины и Беларуси приблизился к уровню стран Балтии

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rus.delfi.ee
EST
Уровень зарплат в IT-секторе Украины и Беларуси приблизился к уровню стран Балтии
Programmeerijaid on tulevikus kindlasti rohkem vaja.Jassu Hertsmann

Потребность в специалистах сферы информационных технологий увеличилась не только в странах Балтии, но и на Украине и в Беларуси, что повлекло за собой значительный рост зарплат в секторе, сообщает IT-предприятие RIA.com Marketplaces OÜ.

Беря за основу собранные RIA.com Marketplaces OÜ данные, в Эстонии средняя зарплата IT-специалиста составляет 1764 евро, а средняя зарплата по стране — 1242 евро. В Литве дела с зарплатами обстоят немного хуже, чем в Эстонии. Средняя зарплата тут приблизительно на 30% меньше эстонской, и составляет 895 евро. В IT-сфере средняя зарплата в этой стране варьируется в пределах 1000 евро. В Латвии средняя зарплата IT-специалиста на данный момент составляет 1703 евро, при средней зарплате по стране около 1000 евро.

В Беларуси средняя зарплата в секторе IT составила 1502 евро, что на 200 евро ниже, чем в Эстонии. Средняя зарплата по стране — 410 евро. В Украине средняя зарплата IT-специалистов в 2018 году составляет приблизительно 1460 евро. Очень неплохая оплата труда, если учесть, что средняя зарплата по стране — всего лишь 258 евро.

По данным RIA.com Marketplaces OÜ, в Эстонии, где проживает 1,3 миллиона людей, в сфере инфотехнологий заняты около 25 тысяч человек. В Литве, где проживает 2,8 миллиона людей, более 30 тысяч человек работают в IT-секторе. Столько же людей работают в сфере инфотехнологий и в Латвии, где общее население составляет 1,9 миллиона. Совсем недавно в Латвию пришли такие компании как Microsft, SAP, Accenture. Поэтому потребность в специалистах выросла колоссально и продолжает расти по сей день.

В Беларуси живет 9,5 миллиона людей, и из них приблизительно 34 тысячи работают в сегменте инфотехнологий, хотя открытой статистики нет. По данным компании Ernst & Young Global Limited, можно говорить о 115 тысячах людей, которые напрямую задействованные в производстве программного обеспечения и выполнении IT-задач. В Украине количество IT-специалистов варьируется в районе 100 тысяч человек. Это всего лишь 0,2% населения страны, где проживает около 45 миллионов людей.

По словам Николая Злотницкого, члена правления ведущей IT-бизнес на огромном рынке Украины эстонской компании RIA.com Marketplaces, потребность в хороших специалистах на данный момент просто колоссальная: ”Наша компания более пяти лет разрабатывает и внедряет в Украине успешные проекты на одном уровне с мировыми IT-гигантами. Благодаря нашему R&D центру мы разработали несколько проектов, которые привлекли международное внимание. Например, сайт автопродаж AUTO.RIA.com занял весной 2018 года шестое место в мире по популярности. Чтобы разрабатывать и внедрять новые технологии, очень нужны ”рабочие руки”. Пока что их не хватает. Но Украина для нас — это источник умных и талантливых IT-специалистов. И если в Европе очень трудно с поиском этих специалистов, то в Украине с каждым годом их становится все больше и больше”.

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