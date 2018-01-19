Уровень утечек в водопроводной сети Таллинна достиг рекордно низкого уровня

Предприятие Tallinna Vesi опубликовало производственные результаты 2017 года, которые показывают, что уровень утечек достиг в прошлом году исторически низкого уровня, составив 13,82 процента. Очень хорошие результаты были и по другим показателям, связанным с водой и сточными водами.

Качество питьевой воды сохранялось на уровне прошлого года и достигло 99,93%. По-прежнему на высоком уровне сохраняется доверие конечных потребителей к качеству водопроводной воды: 75% конечных потребителей использует водопроводную воду для питья. Также сократилась средняя продолжительность прекращения подачи воды на объекте недвижимости — в 2017 году она составила 3 часа и 8 минут.

Из года в год снижается и число засоров. По словам производственного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, результаты указывают как на успешную работу предприятия в сфере превентивного обслуживания водопровода и планирования инвестиций, так и в сфере организации работ по техническому обслуживанию. Также хорошие результаты были достигнуты благодаря более сознательному использованию канализации со стороны жителей. ”Одним из самых важных инвестиционных проектов года, который обеспечивает клиентам надежность водоснабжения, стало строительство альтернативного трубопровода, снабжающего водой Мустамяэ, Ыйсмяэ и Харку, что оказывает влияние более чем на 100 000 жителей”, — рассказал Тимофеев.

”Помимо хороших производственных показателей, которые в некоторых случаях были рекордными, радует также и оценка, которую клиенты дали нашему обслуживанию клиентов. В соответствии с индексом TRI*M фирмы Kantar Emor, удовлетворенность клиентов в различных группах составляет по 100-балльной шкале 88-92 балла. При этом средний результат в Европе составляет, например, 65 баллов”, — добавил Тимофеев.

По оценке Тимофеева, важно также продолжать работу в области повышения осведомленности жителей в вопросах, которые касаются качества воды и предотвращения засоров. ”Для нас очень важно пропагандировать питье водопроводной воды как дома или на рабочем месте, там и в местах общественного питания. Мы вносим вклад в осведомленность жителей и ищем возможности для увеличения доступности водопроводной воды в общественном пространстве. Мы построили в нескольких местах города пункты питьевой воды и в текущем году собираемся продолжить их строительство”, — рассказал Тимофеев.