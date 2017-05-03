Урмас Сыырумаа отозван из совета Eesti Raudtee

Министр экономики и инфраструктуры Свен Сестер отозвал Урмаса Сыырумаа из совета Eesti Raudtee на основании его заявления от 7 февраля.

”Я долгое время являлся членом совета AS Eesti Raudtee и делал все от меня зависящее для поддержания работы транзитного сектора Эстонии. К сожалению, несмотря на мои усилия, как объемы транзита, так и финансовое состояние AS Eesti Raudtee пришли в плачевное состояние. Принимая во внимание уменьшение транзита, я подчеркивал необходимость экономии расходов, и по моей инициативе удалось сэкономить около 30% с закупки простых услуг”, — значится в заявлении Сырумаа.

”Чувствую, что на данный момент я больше ничем не могу помочь поднятию эффективности деятельности AS Eesti Raudtee, и, исходя из этого, прошу отозвать меня из совета AS Eesti Raudtee”, — написал Сырумаа.

Его место в совете займет Райго Ууккиви.

Наряду с назначением нового члена совета был установлен размер платы председателю совета AS Eesti Raudtee в размере 1500 евро и плата члену совета в размере 750 евро в месяц.