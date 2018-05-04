Управляющим рисками года стала компания Elering AS

Сегодня, 4 мая, в Таллинне на состоявшейся в тринадцатый раз ежегодной конференции по управлению рисками было присуждено звание ”Управляющий рисками 2018”, которое получила компания Elering AS.
По словам одного из организаторов конференции и руководителя балтийского отделения Marsh & McLennan Марта Мере, Elering заслуживает признания в связи с обеспечением устойчивой энергетической безопасности и повышения ощущения спокойствия в эстонском обществе. ”Elering уверенно реализует свои стратегические цели — отделение электросистемы от российской сети и ее подключение к электросистеме Европейского союза, обеспечивая новыми инвестициями ощущение безопасности всему обществу. Elering — хребет всей государственной электросистемы. Целеустремленные улучшение и модернизация предприятия являются основой еще более успешного функционирования нашего общества. В организации работают профессионалы своего дела, которые ежедневно прилагают усилия во имя профилактики, минимизации рисков и управления рисками. Все это заслуживает признания”, — сказал Мере.