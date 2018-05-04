04.05.2018, 20:20

Управляющим рисками года стала компания Elering AS


rus.delfi.ee
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Управляющим рисками года стала компания Elering AS
Автор снимков: Олег Харченко

Сегодня, 4 мая, в Таллинне на состоявшейся в тринадцатый раз ежегодной конференции по управлению рисками было присуждено звание ”Управляющий рисками 2018”, которое получила компания Elering AS.

По словам одного из организаторов конференции и руководителя балтийского отделения Marsh & McLennan Марта Мере, Elering заслуживает признания в связи с обеспечением устойчивой энергетической безопасности и повышения ощущения спокойствия в эстонском обществе. ”Elering уверенно реализует свои стратегические цели — отделение электросистемы от российской сети и ее подключение к электросистеме Европейского союза, обеспечивая новыми инвестициями ощущение безопасности всему обществу. Elering — хребет всей государственной электросистемы. Целеустремленные улучшение и модернизация предприятия являются основой еще более успешного функционирования нашего общества. В организации работают профессионалы своего дела, которые ежедневно прилагают усилия во имя профилактики, минимизации рисков и управления рисками. Все это заслуживает признания”, — сказал Мере.

”Задача Elering заключается в том, в Эстонии должен быть свет и в домах должно быть тепло. Мы понимаем, что без электричества современное общество перестанет функционировать. В течение считанных часов без электричества прервутся связь, водоснабжение, перестанут работать центральное отопление и канализация, а также прочие жизненно необходимые вещи. Мы чувствуем за это ответственность и поэтому управление рисками составляет заметную часть нашей повседневной работы, охватывая различные действия от оценки рисков, связанных с отдельными устройствами в электрической и газовой сетях, до устранения системного риска общего электроснабжения — работы в качестве части российской электросистемы”, — прокомментировал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

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Званием ”Управляющий рисками” ежегодно отмечают человека или организацию, которые продемонстрировали примечательные результаты в области управления рисками и внесли заметный вклад в создание безопасной жизненной среды. В этом году звание присуждается уже в четвертый раз. Ранее его были удостоены Департамент государственных инфосистем (2015), Спасательный департамент (2016) и Департамент полиции и погранохраны (2017). На сопутствующей званию награде изображен рунический знак, символизирующий счастье и безопасность. ”Этот рунический знак придает в трудной ситуации мужества, решительности, настойчивости и воплощает целеустремленность вне зависимости от возникающих на пути препятствий”, — рассказал Мере. Автором награды является архитектор Лийна Линк.

Цель проходящей в этом году уже в тринадцатый раз ежегодной конференции по управлению рисками — проинформировать о роли управления рисками и повысить важность этой темы в эстонском обществе и предпринимательстве. Организаторами конференции являются Swedbank, Marsh Kindlustusmaakler, KPMG Baltics, Банк Эстонии, Министерство внутренних дел и Corpore Konverentsid.

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