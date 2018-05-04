Управляющим рисками года стала компания Elering AS

”Задача Elering заключается в том, в Эстонии должен быть свет и в домах должно быть тепло. Мы понимаем, что без электричества современное общество перестанет функционировать. В течение считанных часов без электричества прервутся связь, водоснабжение, перестанут работать центральное отопление и канализация, а также прочие жизненно необходимые вещи. Мы чувствуем за это ответственность и поэтому управление рисками составляет заметную часть нашей повседневной работы, охватывая различные действия от оценки рисков, связанных с отдельными устройствами в электрической и газовой сетях, до устранения системного риска общего электроснабжения — работы в качестве части российской электросистемы”, — прокомментировал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Званием ”Управляющий рисками” ежегодно отмечают человека или организацию, которые продемонстрировали примечательные результаты в области управления рисками и внесли заметный вклад в создание безопасной жизненной среды. В этом году звание присуждается уже в четвертый раз. Ранее его были удостоены Департамент государственных инфосистем (2015), Спасательный департамент (2016) и Департамент полиции и погранохраны (2017). На сопутствующей званию награде изображен рунический знак, символизирующий счастье и безопасность. ”Этот рунический знак придает в трудной ситуации мужества, решительности, настойчивости и воплощает целеустремленность вне зависимости от возникающих на пути препятствий”, — рассказал Мере. Автором награды является архитектор Лийна Линк.

Цель проходящей в этом году уже в тринадцатый раз ежегодной конференции по управлению рисками — проинформировать о роли управления рисками и повысить важность этой темы в эстонском обществе и предпринимательстве. Организаторами конференции являются Swedbank, Marsh Kindlustusmaakler, KPMG Baltics, Банк Эстонии, Министерство внутренних дел и Corpore Konverentsid.