Управа Хааберсти: организованный вывоз отходов понизит цену на услугу

Действующие до этого договора будут прекращены и услугу в Хааберсти будет оказывать Таллиннский центр обработки отходов.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, организованный вывоз отходов означает, что для всего района найден единый перевозчик — предприятие, ставшее победителем тендера. ”Другие услугу оказывать здесь с первого октября не вправе. В Хааберсти вывоз мусора буду осуществлять новые мусоровозы, отвечающие строгим нормам загрязнения EURO 6 ”, — сказал Юргенсон.

20 сентября в 13.00 на площадке по адресу Ярвеотса теэ, 15а, которая находится рядом с гимназией Ярвеотса, состоится презентация новых мусоровозов. Помимо этого, вечером того же дня в 18.00 в центре досуга Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109А/2) пройдёт ифочас на тему организованного вывоза отходов.

Сравнение цен показывает, что организованный вывоз отходов понизит цену на услугу. Помимо этого, у организованного вывоза отходов много других плюсов. Например, это даёт возможность предлагать услугу по сбору отходов на всей территории города, имеется общий центр обслуживания клиентов, поэтому жителям или товариществу не надо после каждого конкурса заключать с договор с поставщиком услуги, имеется единая ценовая политика.

В Хааберсти смешанные отходы будет перерабатывать Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (Таллиннский центр обработки отходов). Из собранных отходов будет производиться топливо, используемое в цементной промышленности вместо природного. Биоотходы будут компостироваться в полном объеме, а макулатура поступать в переработку для вторичного использования.