AS Liviko

AS Liviko

Знаменитый блог об упаковке Dieline назвал упаковку Crafter's London Dry Gin от Liviko одной из 100 лучших в мире. Дизайн бутылки создало агентство KOOR, сообщает AS Liviko.

”Эстонский дизайн продукта получил необычайно высокое признание. Доставляющий эстетическое удовольствие и основательно продуманный дизайн — это, наряду с особенным содержанием продукта, одна из основных причин того, почему Crafter´s Gin разбудил интерес на многих внешних рынках”, — сказал председатель правления Liviko Янек Калви.

Crafter´s London Dry Gin экспортируется в 17 стран; доля экспорта оставляет 30% от всего объема продаж. Наиболее крупные и существенные экспортные рынки — это Голландия, Австрия, Великобритания и Швейцария.

В самом посещаемом в мире блоге об упаковке Dieline о продукте Liviko написано, что если Crafter´s Gin столь же освежающий, как его упаковка, то следует непременно добавить его в свою коллекцию. Сапфирово-синяя окраска бутылки сразу притягивает взгляд, глянцевитый узор добавляет текстуру, а выбор шрифта отражает изящность дизайна. Древесная пробка Crafter´s создает ощущение близости к деревенской жизни и показывает, что продукт приготовлен из тщательно подобранных природных ингредиентов.

Дизайн бутылки Crafter’s London Dry Gin с растительными мотивами был разработан в первом в Эстонии агентстве дизайна упаковки KOOR. ”Нашей целью было создание нечто такого, что выделялось бы среди остальных продуктов на полках магазинов. Crafter´s Gin отличается от остальных аналогичных продуктов — его готовят вручную и в малых количествах. Мы хотели, чтобы дизайн бутылки был таким же особенным, как сам продукт”, — сказал художественный руководитель агентства дизайна KOOR Грег Кларк.

AS Liviko

Crafter´s London Dry Gin и раньше завоевывал множество наград. Этот напиток признан ”Лучшим алкогольным напитком Эстонии 2016”, а его упаковка — лучшей по итогам конкурса ”Золотое яйцо”. Помимо этого, Crafter´s Gin получил золотую медаль на международном конкурсе алкогольных напитков Sip Awards и серебряную медаль за дизайн упаковки на этом же конкурсе.

Crafter´s London Dry Gin — это джин, приготовленный вручную по традиционному методу Pot still. Рецепт включает в себя собранные в Эстонии и тщательно отобранные северные пряные растения, в числе которых вероника лекарственная и фенхель. Над разработкой джина ручного производства трудились более 30 специалистов своего дела, среди которых технологи и мастера по приготовлению джина, маркетинговая команда, дизайнеры упаковки, сомелье Liviko, а также команда, занимающаяся продажами и работающая с ресторанами и барами. Liviko запустило производство Crafter´s London Dry Gin в 2015 году.

AS Liviko — это учрежденное в 1898 году предприятие со 118-летними традициями, производящее качественные алкогольные напитки. AS Liviko построило сети розничной и оптовой продаж как в Эстонии, так и в Латвии и Литве, через которые помимо собственной продукции оно сбывает импортируемые товары других мировых производителей качественных алкогольных напитков. AS Liviko входит в тройку крупнейших производителей алкогольных напитков стран Балтии и наряду с производством столь же большое внимание уделяет импорту алкогольных напитков.