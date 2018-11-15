15.11.2018, 15:50

Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета

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Лийза Ребане
Лийза Ребане
 
EST 6
Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета
Scandium Kinnisvara OÜ arendusjuhi Kalle Aroni sõnul on üürilise taustakontroll äärmiselt oluline.Rauno Volmar

Читатель Каарель (имя изменено — прим.ред.) рассказал о том, как, переехав в Таллинн чуть более года назад, искал жилье для съема, пишет Eesti Päevaleht.

Эксперт говорит, что сбор информации — обычная практика при сдаче недвижимости в аренду. ”Запрос в krediidiinfo и регистре наказаний — фактор гигиены, и отказываться от него нельзя. Как правило, это не нравится тем людям, которые имели пометки о просроченных платежах или у которых есть действующее наказание. Также производится поиск в Google и изучение профиля в Facebook”, — говорит он.

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