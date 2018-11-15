Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета

Читатель Каарель (имя изменено — прим.ред.) рассказал о том, как, переехав в Таллинн чуть более года назад, искал жилье для съема, пишет Eesti Päevaleht.
Эксперт говорит, что сбор информации — обычная практика при сдаче недвижимости в аренду. ”Запрос в krediidiinfo и регистре наказаний — фактор гигиены, и отказываться от него нельзя. Как правило, это не нравится тем людям, которые имели пометки о просроченных платежах или у которых есть действующее наказание. Также производится поиск в Google и изучение профиля в Facebook”, — говорит он.