Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета

Эксперт говорит, что сбор информации — обычная практика при сдаче недвижимости в аренду. ”Запрос в krediidiinfo и регистре наказаний — фактор гигиены, и отказываться от него нельзя. Как правило, это не нравится тем людям, которые имели пометки о просроченных платежах или у которых есть действующее наказание. Также производится поиск в Google и изучение профиля в Facebook”, — говорит он.