Уникальная жизнь в уникальном месте

Устали от городского шума? Хотите жить на природе, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь пением птиц, но при этом не желаете отказываться от привычного комфорта и преимуществ жизни в городе? Если да, то дом в тихом, зеленом районе Нымме – это именно то, что вам нужно!

Всего через несколько месяцев, к лету 2018 года, в Нымме, на улице Трумми, 25, будет завершено строительство нового трехэтажного здания класса люкс, спроектированного архитектором Янно Пылдме. Дом расположен в уникальном месте, рядом с парком Глена, популярном среди любителей прогуляться на природе, полюбоваться на звезды и покататься на лыжах.

Дом, со всех сторон окруженный зелеными насаждениями, - настоящая мечта для сторонников здорового образа жизни. Походные и лыжные тропы, беговые дорожки, парк приключений, наполненные родниковой водой бассейны под открытым небом, крытый бассейн и футбольный стадион – это лишь малая часть того, что окружает дом на Трумми, 25. Активный спорт и увлекательные мероприятия для всей семьи доступны в любое время года.

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Даже само архитектурное решение здания прекрасно вписывается в «зеленый» контекст района Нымме, воплощая в себе стиль, изысканность и продуманную организацию пространства. На первом этаже дома появятся студия йоги и пилатеса, тренажерный зал и другие коммерческие площади. 1–4-комнатные жилые квартиры со всеми удобствами на втором и третьем этажах отличаются не только тщательно продуманной планировкой, но и высококачественной отделкой интерьера. Все помещения очень светлые, а их интерьер продуман до мелочей. С просторных террас и балконов открываются живописные виды на парк и лес, привнося спокойствие, характерное для утопающего в зелени района Нымме. Это никого не оставит равнодушным.

В процессе проектирования жилого дома на Трумми,25, были использованы самые современные технические решения для создания комфортных и безопасных условий для жизни. Особое внимание уделено вопросу энергоэффективности здания (класс энергопотребления В), что является очень важным моментом при характеристике качества жилья. Еще один важный момент – дом оборудован уникальной в своем роде системой геотермального отопления, причем в каждой комнате водяное отопление дома регулируется отдельно.

Kreatioon OÜ

Расположенный в зеленой зоне с прекрасной экологией дом с эксклюзивными квартирами – это уникальный проект, в котором реализованы самые современные решения в области архитектуры, дизайна и технологий. Все это вместе позволило создать современное и приватное пространство для комфортной и спокойной жизни. И при этом никакой оторванности от преимуществ городской жизни: рядом с домом находится центр района Нымме с магазинами, ресторанами, школами и детскими садами, а на легндарном рынке Нымме вас ждет лучший выбор свежих продуктов.

Желаете развлечься? Из Нымме можно в любое время удобно и без лишних затрат времени добраться до центра города.

Перебирайтесь в дом своей мечты и наслаждайтесь жизнью!

Больше информации о проекте можно найти на сайте: https://www.trummi25.ee/ru.