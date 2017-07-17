Ультиматум ФАС сотовым операторам: отменят ли роуминг в России?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от "большой четверки" сотовых операторов России за две недели "исключить необоснованную разницу цен" в разных тарифах на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Можно ли трактовать это как отмену национального роуминга?

Разные тарифы

Ведомство выдало предупреждение компаниям "Вымпелком" (владелец бренда "Билайн"), "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл" ("Теле2").

"ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России", — говорится в сообщении.

Ведомство обнаружило, что сотовые операторы предлагают абонентам условия, при которых чем дороже тарифный план, тем меньше разница в ценах на услуги сотовой связи дома и во время поездок.

То есть если клиент покупает дорогой тарифный план, палата за услуги в других регионах будет минимальна. Более дешевые тарифные пакеты действуют только в рамках домашнего региона, а при поездке в другой регион за услуги связи придется доплачивать.

ФАС подчеркнула, что поддержание разных тарифов в домашнем регионе и в поездках по России нарушает закон о конкуренции, поскольку "эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы".

Полная отмена?

Изначально из заявления ФАС было неясно, идет ли речь об уравнивании платы за роуминг в разных тарифных планах или о полной отмене внутреннего роуминга.

Также в сообщении не уточнялось, какой именно роуминг имеется в виду — внутрисетевой (когда абонент обслуживается в своей сети, однако находится за пределами свой домашней зоны) или национальный (когда абонент оказывается в сети другого оператора).

В ведомстве смогли разъяснить, что означает предупреждение, лишь спустя несколько часов — уже после того, как в СМИ появились разные версии происходящего.

Глава управления ФАС по контролю над IT-сферой и связью Елена Заева объяснила агентству ТАСС, что речь действительно идет о полной отмене внутрисетевого роуминга.

По ее словам, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент.

"Наше предупреждение, вот это первое, оно касается ситуации, когда абонент выезжает в другой регион, но остается в сети связи своего оператора", — сказала Заева.

Если операторы не исполнят предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело, подчеркнула она.

Представители "Билайн" и "Теле2" отказались от комментариев. В МТС заявили, что не будут комментировать, пока не получат официальные документы.

Роуминг и межгород

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин по просьбе Би-би-си оценил, смогут ли операторы выполнить решение ФАС в такой короткий срок.

"Думаю, да. Но это ни в коем случае не касается Крыма, потому что там "большая четверка" не работает. И у меня возникает вопрос: почему два крымских оператора не получили аналогичные предписания, ведь у них этот вопрос стоит намного острее", — считает он.

При этом эксперт подчеркивает, что не нужно ставить знак "равно" между внутрироссийским роумингом и междугородними звонками.

"Если вы находитесь в Москве, но звоните в другой регион, — вы оплачиваете межгород. Если уезжаете из Москвы в Петербург и звоните в Москву — вы оплачиваете межгород. И это [с роумингом] абсолютно разные понятия. Например, у вас есть пакет мобильного интернета или смс. Соответственно, теперь он будет действовать по всей России. Но что будет с междугородними звонками — непонятно", — говорит Муртазин.

Крестовый поход против роуминга

Заявление ФАС вызвало большой резонанс, поскольку ведомство неоднократно обещало добиться отмены роуминга по России.

"Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?" — сказал глава ФАС Игорь Артемьев в июне.

"Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит", — заявил он неделю назад.

Против идеи выступили в минкомвязи, назвав отмену роуминга "антисоциальной". Замглавы минкомсвязи Дмитрий Алхазов пояснил RNS, что при отмене наценки за роуминг затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и на всю абонентскую базу.

"Получится парадоксальная и очень неприятная, с моей точки зрения, ситуация, когда 93% абонентов, или граждан РФ, которые не путешествуют и не покидают своего домашнего региона, будут вынуждены доплачивать за тех, кто может себе это позволить", — заявил он.

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму проект закона об отмене внутреннего роуминга в конце июня.