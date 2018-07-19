Уличные торговцы должны платить налоги, но инспекторы их жалеют

Частные продавцы не спешат декларировать доходы, полученные от продажи на рынках, ярмарках и улицах, пишет Eesti Päevaleht.

Солнечная погода вывела на торговые точки продавцов, предлагающий различный товар со своего хутора, сада или из-за границы. По закону, заработанную прибыль нужно декларировать и заплатить с нее налоги, вне зависимости от регулярности и способа получения дохода. Если деятельность имеет постоянные признаки предпринимательства, то человек обязан зарегистрироваться в качестве ФИЕ или продавать услуги через фирму.

Частным лицам (зачастую это пенсионеры), продающим на базаре цветы или другие продукты из своего сада, не обязательно регистрироваться в качестве предпринимателя, но он должны задекларировать доход и заплатить налоги.

”Работа, которую человек делает в своем саду, не должна подвергаться расчету! Если кто-то думает, что с таких людей можно получить много налогов, то это глупо, поскольку расходы на садоводство большие. Если бабушка что-то вырастила, а потом продала это на базаре, то какую прибыль она заработает? Там и налогом-то облагать нечего!” — возмущается хозяин хутора Мустанги Аарне Мустинг.