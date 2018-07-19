19.07.2018, 18:00

Уличные торговцы должны платить налоги, но инспекторы их жалеют

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
EST
Уличные торговцы должны платить налоги, но инспекторы их жалеют
Nurme talu peremehe Aarne Arro sõnul on külastajaid tänavu suvel nagunii vähe ja seega ei tasu suurt kassat oodata. Kehvematel päevadel on käive 35 eurot.

Частные продавцы не спешат декларировать доходы, полученные от продажи на рынках, ярмарках и улицах, пишет Eesti Päevaleht.

Солнечная погода вывела на торговые точки продавцов, предлагающий различный товар со своего хутора, сада или из-за границы. По закону, заработанную прибыль нужно декларировать и заплатить с нее налоги, вне зависимости от регулярности и способа получения дохода. Если деятельность имеет постоянные признаки предпринимательства, то человек обязан зарегистрироваться в качестве ФИЕ или продавать услуги через фирму.

Частным лицам (зачастую это пенсионеры), продающим на базаре цветы или другие продукты из своего сада, не обязательно регистрироваться в качестве предпринимателя, но он должны задекларировать доход и заплатить налоги.

”Работа, которую человек делает в своем саду, не должна подвергаться расчету! Если кто-то думает, что с таких людей можно получить много налогов, то это глупо, поскольку расходы на садоводство большие. Если бабушка что-то вырастила, а потом продала это на базаре, то какую прибыль она заработает? Там и налогом-то облагать нечего!” — возмущается хозяин хутора Мустанги Аарне Мустинг.

Студент Академии МВД Райно Лаукус в своей дипломной работе выяснил, что 65% уличных торговцев участвуют в теневой экономике. Они либо частично декларируют доход, любо не декларируют вовсе, зарплату платят в конвертах, а лицензии на торговлю не имеют. Лаукус посчитал, что в год общий доход неофициальных продавцов составляет 94 596 евро. Также он изучил годовые отчеты занимающихся уличной торговлей фирм и подсчитал, что скрытая прибыль от продаж за год у них составила 150 556 евро.

Во время проведения исследования Лаукус столкнулся с ситуацией, когда на улице Старого города без лицензии торговало четыре человека, а в это же время рядом двое инспекторов соответствующей службы просто сидели в своем служебном автомобиле. Когда молодой человек поинтересовался у них о причинах их бездействия, чиновники ответили, что им просто жалко продавцов.

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