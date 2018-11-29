Уличенные в фальсификации производители: мясо птицы попало в фарш по ошибке, этих товаров уже нет в продаже

В четверг департамент сообщил о фальсификации пищевого продукта, когда в фарше пяти производителей нашли мясо птицы, которое не было указано в описании товара.

"Производители, в фарше которых в ходе проведенных в рамках надзора проб обнаружено мясо птицы, хотя на маркировке отсутствовала информация об этом, это OÜ Lepiku Lihatööstus, OÜ Raasiku Lihatööstus, OÜ ABC1, OÜ Vecordia Põltsamaa Vorstitööstus и Talika Meat OÜ", — сказал заместитель генерального директора VTA Олев Калда.

Обстоятельства выяснит расследование

Калда сказал, что сделанные предприятиям предписания содержали требование немедленно прекратить фальсификацию пищевого продукта и отозвать имеющиеся товары с рынка. Одновременно департамент начинает производство о проступке, чтобы наказать фальсификаторов.

Руководитель производства Talika Meat OÜ Пеэп Роопалу сказал, что выяснение ошибки займет время. "В прошлую пятницу, когда Ветеринарно-пищевой департамент связался с нами насчет нарушения, мы начали расследование и внутри своего предприятия, и оно может занять неделю или две", — сказал Роопалу.

Роопалу уточнил, что у них были проблемы с домашним фаршем, в котором должны быть напополам свинина и говядина. "Мясо птицы он содержать не должен, оно попало туда по ошибке", — сказал он. Talika Meat, по словам руководителя производства, производит также фарш из бройлера.