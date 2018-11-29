29.11.2018, 20:20

Уличенные в фальсификации производители: мясо птицы попало в фарш по ошибке, этих товаров уже нет в продаже

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rus.delfi.ee
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Уличенные в фальсификации производители: мясо птицы попало в фарш по ошибке, этих товаров уже нет в продаже
Foto: Raivo Tasso

Попавшиеся на фальсификации пищевого продукта предприятия занимаются выяснением обстоятельств и дали Ветеринарно-пищевому департаменту (VTA) объяснения по делу. Фарш с содержанием куриного мяса и без соответствующей отметки отозван из продажи.

В четверг департамент сообщил о фальсификации пищевого продукта, когда в фарше пяти производителей нашли мясо птицы, которое не было указано в описании товара.

"Производители, в фарше которых в ходе проведенных в рамках надзора проб обнаружено мясо птицы, хотя на маркировке отсутствовала информация об этом, это OÜ Lepiku Lihatööstus, OÜ Raasiku Lihatööstus, OÜ ABC1, OÜ Vecordia Põltsamaa Vorstitööstus и Talika Meat OÜ", — сказал заместитель генерального директора VTA Олев Калда.

Обстоятельства выяснит расследование

Калда сказал, что сделанные предприятиям предписания содержали требование немедленно прекратить фальсификацию пищевого продукта и отозвать имеющиеся товары с рынка. Одновременно департамент начинает производство о проступке, чтобы наказать фальсификаторов.

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Руководитель производства Talika Meat OÜ Пеэп Роопалу сказал, что выяснение ошибки займет время. "В прошлую пятницу, когда Ветеринарно-пищевой департамент связался с нами насчет нарушения, мы начали расследование и внутри своего предприятия, и оно может занять неделю или две", — сказал Роопалу.

Роопалу уточнил, что у них были проблемы с домашним фаршем, в котором должны быть напополам свинина и говядина. "Мясо птицы он содержать не должен, оно попало туда по ошибке", — сказал он. Talika Meat, по словам руководителя производства, производит также фарш из бройлера.

Роопалу уточнил, что партия, из которой брали пробы, изготовлена 5 июля. Речь шла о маленькой партии, которую самому предприятию сейчас уже проверить не удалось. "Размер партии был примерно 100 кг, и ее уже нет в продаже", — уточнил он.

Председатель правления Raasiku lihatööstus Кристьян Тралла сказал, что представил все объяснения VTA и больше это комментировать не хочет. "Речь шла о маленькой партии. Товаров больше нет в продаже, и никого побеспокоить это не должно", — добавил он.

По словам представителей Lepiku Lihatööstus OÜ и Veronica Põltsamaa Vorstitööstus OÜ, товаров также уже нет в продаже и больше они не хотят давать комментариев.

По словам заместителя генерального директора VTA Олева Калда, речь идет о значительном нарушении. "Фальсификация пищевого продукта и оборот фальсифицированного продукта запрещены", — говорит он. По той причине, что фальсификация — не редкое явление в Европе, VTA проводит проверки на основании рисков или сообщений. В данном случае фальсификация пищевого продукта не представляла опасности для здоровья людей.

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