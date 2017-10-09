Украину спасли от миллиардного штрафа в пользу ”Газпрома”

Украина не будет платить ”Газпрому” штрафы и пени за невыполнение пункта контракта о поставке газа, согласно которым должна ежегодно закупать определенные объемы топлива. Об этом заявил коммерческий директор ”Нафтогаза Украины” Юрий Витренко, сообщает ”Корреспондент”.

Он добавил, что исковые требования ”Газпрома” по исполнению правила ”бери или плати” превышали 40 миллиардов долларов и росли во многом за счет штрафных санкций.

”Нафтогаз” и ”Газпром” не пришли к соглашению насчет имплементации отдельного решения, ранее принятого Стокгольмским арбитражем. В связи с этим суд 9 октября рассмотрит позиции сторон и примет соответствующие решения.

В июне председатель правления ”Газпрома” Алексей Миллер сказал, что в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскание с ”Нафтогаза” в пользу ”Газпрома” превышает сумму 1,7 миллиарда долларов.

31 мая в ”Нафтогазе” заявили, что Стокгольмский арбитраж отменил требование ”бери или плати” по контракту о поставке газа Киеву. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах). В ”Газпроме” подтвердили получение решения, назвав его промежуточным.

Судебная тяжба между ”Газпромом” и ”Нафтогазом” длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию ”бери или плати”, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов).

В том же году ”Нафтогаз” подал встречный иск, потребовав изменить цены на топливо, в том числе и те, которые были установлены до возможного принятия судом соответствующего решения. Также украинская компания настаивает на возмещении всех переплат, отмене реэкспорта и выплате ”Газпромом” компенсации за снижение объемов транзита и низкую транзитную ставку. Общая сумма исковых требований ”Нафтогаза” — 26,6 миллиарда долларов.