Украинской экономике предсказали возвращение в ”лихие” 90-е

Почти половина украинской экономики находится в теневом секторе, и страна крайне привлекательна для мошенников. С этой точки зрения можно утверждать, что Украина возвращается в ”лихие” 90-е. Об этом в среду, 4 июля, в беседе с ”Лентой.ру” заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт высказал свое мнение, комментируя данные Европейской бизнес-ассоциации (EBA) о повышении инвестиционной привлекательности государства. ”Слушайте, ну та же самая ассоциация насчитала на Украине 46 процентов теневой экономики. Такое ощущение, что эти исследования разные люди делали”, — отметил он.

Не может быть никакой инвестиционной привлекательности при такой доле экономики в тени, уверен эксперт. ”Или может, но тогда надо честно признать, что эта привлекательность — для мошенников”, — пояснил он.

Охрименко полагает, что для некоторых категорий предпринимателей обстановка на Украине действительно улучшается, но это не те люди, с которыми нужно строить современную экономику. ”Сейчас некоторые бизнесмены, конечно, довольны. Можно порешать, договориться, спрятаться, создать неофициальные воинские формирования. Все как в 1990-е годы. Но вы должны понимать, что серьезный "белый" бизнес в такую страну не пойдет”, — заключил он.

3 июля EBA (это украинская организация) сообщила, что индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом полугодии 2017 года составил 3,15 балла по пятибалльной шкале. Это лучший результат с 2011 года. В числе позитивных факторов отмечены стабильный курс гривны, адаптация к нормам Европейского союза, введение безвизового режима с ЕС. Кроме того, респонденты указали на успехи Украины в развитии онлайн-сервисов, открытости государственных данных, упрощении выдачи разрешений при строительстве.