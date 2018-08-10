10.08.2018, 16:00

Украинские железные дороги готовы прекратить сообщение с Россией


Gazeta.ru
EST
Moskva rong aastavahetuse turistidega
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией, пишет украинское издание «Сегодня».


Так в железнодорожной компании ответили на запрос СМИ о возможности отмены поездов в Россию.

Кроме того, перевозчик отметил, что количество пассажиров в Россию сокращается с каждым годом. Так в 2017 году в Россиию было перевезено 900 тыс. украинцев. Это в пять раз меньше, чем в 2013-м году.

По данным компании, между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на Украине обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Исследование: новости о просителях убежища, иммиграции и России чаще всего провоцируют троллинг

10.08.2018
Исследование Международного института прессы (IPI) показало, что кампании ненависти, направленные на журналисток, носят более жестокий характер, чем кампании в адрес мужчин той же профессии.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €

Госдеп назвал новые санкции попыткой побудить правительство России "к лучшему поведению"

10.08.2018
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге в Вашингтоне в четверг, 9 августа, заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена

10.08.2018
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что личность говорившего по-фински мужчины, который умер вчера во время задержания полицией в центре Таллинна, все еще не установлена.
Подробнее

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

10.08.2018
Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


9 заблуждений о подсчете калорий, которые портят тебе жизнь

10.08.2018
Подсчет калорий – один и самых легких и доступных методов похудения. Но не все с ним так просто – в Сети можно встретить немало мифов, заблуждений и неверных рекомендаций. Мы собрали главные мифы о калориях и тут же их опровергли.
Подробнее