Украинские железные дороги готовы прекратить сообщение с Россией



Так в железнодорожной компании ответили на запрос СМИ о возможности отмены поездов в Россию.

Кроме того, перевозчик отметил, что количество пассажиров в Россию сокращается с каждым годом. Так в 2017 году в Россиию было перевезено 900 тыс. украинцев. Это в пять раз меньше, чем в 2013-м году.

По данным компании, между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на Украине обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией.