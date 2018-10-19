Украинские строители зачастую остаются в Эстонии без зарплаты

В последнее время много говорилось об увеличении рабочей силы из Украины. К сожалению, не все работодатели придерживаются заключённых соглашений и зарплаты оставляют невыплаченными. В течение последних пары месяцев многие из них обратились для получения помощи также в Эстонское юридическое бюро, и к сегодняшнему моменту большинство из них с помощью нашего юриста обещанную зарплату тоже получили.

По словам юриста Эстонского юридического бюро Катрин Мартис, специализирующейся в области трудового права, обычные ситуации не стремятся разрешать без помощи юриста.

”В наше бюро приходили в поисках помощи десятки украинцев и я лично занималсть пятью случаями. Во всех случаях речь шла о зарплате, оставшейся неполученной. Я подбадривала людей искать помощи в подобных ситуациях, а юристы здесь могут торговаться за наилучшее возможное решение. С двумя из пяти клиентов для взыскания зарплаты я обращалась к судебному исполнителю, три остальных к сегодняшнему моменту получили зарплату в полном объёме”, — заявила Мартис.

Мартис отметила, что зарплату можно требовать только на основании письменных доказательств.