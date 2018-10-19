Украинские строители зачастую остаются в Эстонии без зарплаты

В последнее время в Эстонское юридическое бюро обращались многие украинские строительные рабочие, которые, конечно же, заключили трудовой договор, но оговоренную зарплату работодатель им не выплатил. Большая часть из них всё-таки зарплату, обещанную комиссией по трудовым спорам, получила, однако для этого им понадобилась помощь юриста.
В последнее время много говорилось об увеличении рабочей силы из Украины. К сожалению, не все работодатели придерживаются заключённых соглашений и зарплаты оставляют невыплаченными. В течение последних пары месяцев многие из них обратились для получения помощи также в Эстонское юридическое бюро, и к сегодняшнему моменту большинство из них с помощью нашего юриста обещанную зарплату тоже получили.
По словам юриста Эстонского юридического бюро Катрин Мартис, специализирующейся в области трудового права, обычные ситуации не стремятся разрешать без помощи юриста.
”В наше бюро приходили в поисках помощи десятки украинцев и я лично занималсть пятью случаями. Во всех случаях речь шла о зарплате, оставшейся неполученной. Я подбадривала людей искать помощи в подобных ситуациях, а юристы здесь могут торговаться за наилучшее возможное решение. С двумя из пяти клиентов для взыскания зарплаты я обращалась к судебному исполнителю, три остальных к сегодняшнему моменту получили зарплату в полном объёме”, — заявила Мартис.
Мартис отметила, что зарплату можно требовать только на основании письменных доказательств.
”Здесь не считаются показания свидетелей, считается только письменное доказательство в виде либо трудового договора, либо, к примеру, банковской выписки. Я рекомендую людям в отношении трудовых споров как можно быстрее прийти поговорить с юристом, так как в этом случае имеется большая вероятность получения зарплаты. Иногда достаточно бывает и того, если юрист от имени подрядчика свяжется с работодателем и разъяснит план действий для получения зарплаты. Если это на даст результатов, то юрист составит заявление в комиссию по трудовым спорам или иск в суд — эти действия в случае трудовых споров являются необлагаемыми госпошлиной и обычно завершаются для подрядчика успешно”, — объяснила Мартис.
Напоминаем, что трудовой договор обязательно должен быть заключён в письменном виде и содержать по меньшей мере следующие пункты: данные работодателя и подрядчика, место работы, должность подрядчика и форму занятости (полная занятость или частичное рабочее время), размер зарплаты и дату выплаты, подписи сторон.
За 1.5 года по вопросам трудового права в Эстонское юридическое бюро обращались 875 раз, большинство трудовых споров было в Таллинне (487), в Тарту (103) и Нарве (69).
Эстонское юридическое бюро является самым крупным юридическим бюро в Эстонии, которое в сотрудничестве с министерством юстиции предоставляет живущим в Эстонии людям бесплатную правовую помощь на льготных условиях. Дополнительную информацию можно получить по адресу www.juristaitab.ee или позвонив по телефону 6 880 400.