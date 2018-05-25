25.05.2018, 07:20

Украинские компании создадут бизнес-ассоциацию в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 1
Ukraina president saabus Eestisse
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Компании из Украины, ведущие бизнес на территории Эстонии, объединятся в ассоциацию.

Об этом сообщил управляющий партнер известной юридической фирмы ”Ильяшев и Партнеры” Михаил Ильяшев на официальном приеме украинских инвесторов и партнёров по случаю официального визита Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Украину 23 мая 2018 г.

По его словам, ассоциация объединит компании, основатели которых — украинские инвесторы, ведущие хозяйственную деятельность в Эстонии.

”Ассоциация будет предоставлять помощь украинскому бизнесу при вхождении на эстонский рынок, — сказал Михаил Ильяшев. — Компании-учредители планируют провести учредительное собрание ассоциации перед началом осеннего бизнес-сезона”.

Напомним, что граждане Украины зарегистрировали в Эстонии наибольшее число компаний в рамках ”Электронного гражданства” (e-Residency). С помощью ID-карты украинские бизнесмены основали уже более 450 компаний, опередив предпринимателей из Германии и Финляндии. Карточки электронного резидента в Эстонии получили более 4200 украинцев.

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