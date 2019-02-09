Украина выразила заинтересованность в открытии регулярного пассажирского маршрута Киев-Таллинн

Это маршрут может начать работу уже в начале лета 2019 года, сейчас поезда из Киева через Белоруссию и Литву приходят в Ригу, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

"Мы встретились с украинской стороной на прошлой неделе. Украинская сторона готова продлить железнодорожную линию до Таллинна, мы запустили проект, чтобы определить уровень местного интереса. Если это будет оправданным с точки зрения всех сторон, линия может открыться уже в начале лета", — сообщила директор по коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Eesti Raudtee свяжется с местными самоуправлениями на юге Эстонии, чтобы обсудить степень заинтересованности и потенциальные остановки, а также с иностранными сторонами, для которых продление линии может означать изменение в расписании движения поездов.

"Переговоры сфокусировались бы на том, при каких условиях было бы возможно продление железнодорожной линии, мы зафиксируем на бумаге общие интересы сторон, — сказал в конце января директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн. — С нашей стороны интерес точно сохранился, мы планируем пройти этот путь до конца и не будем его бросать на середине. Просто иногда дела занимают больше времени, чем планировалось".