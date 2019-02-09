09.02.2019, 21:08

Украина выразила заинтересованность в открытии регулярного пассажирского маршрута Киев-Таллинн

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rus.DELFI.lv
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Vene turistide saabimine Tallinnasse
Foto on illustreeivFoto: Kristjan Järv

Представители эстонской ж/д компании Eesti Raudtee на прошлой неделе встретились с представителями государственной железнодорожной компании Украины, которые заверили их в заинтересованности в открытии регулярного пассажирского маршрута Киев-Таллинн.

Это маршрут может начать работу уже в начале лета 2019 года, сейчас поезда из Киева через Белоруссию и Литву приходят в Ригу, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

"Мы встретились с украинской стороной на прошлой неделе. Украинская сторона готова продлить железнодорожную линию до Таллинна, мы запустили проект, чтобы определить уровень местного интереса. Если это будет оправданным с точки зрения всех сторон, линия может открыться уже в начале лета", — сообщила директор по коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Eesti Raudtee свяжется с местными самоуправлениями на юге Эстонии, чтобы обсудить степень заинтересованности и потенциальные остановки, а также с иностранными сторонами, для которых продление линии может означать изменение в расписании движения поездов.

"Переговоры сфокусировались бы на том, при каких условиях было бы возможно продление железнодорожной линии, мы зафиксируем на бумаге общие интересы сторон, — сказал в конце января директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн. — С нашей стороны интерес точно сохранился, мы планируем пройти этот путь до конца и не будем его бросать на середине. Просто иногда дела занимают больше времени, чем планировалось".

В конце ноября государственная железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" сообщила, что маршрут Киев-Рига работает приблизительно с нулевой прибылью, но, поскольку в то время продолжался сезон низкой активности, а маршрут заработал только 28 сентября, начало его работы можно было назвать успешным. Состав ходит по линии Киев-Минск-Вильнюс-Рига раз в неделю.

По словам Райхманна, при продлении линии до Таллинна украинская компания могла бы найти больше клиентов и среди людей, желающих из Таллина продолжать путь в скандинавские страны. Планируется начать переговоры по техническим, временным и денежным условиям продления.

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