Украина собрала 15% суммы на стену с Россией

Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что страна намерена потратить на проект ”Стена” в текущем году около 1,166 млрд руб. (500 млн. грн). Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс-Украина”.

”На сегодняшний день за 2015–2016 годы мы получили 1,4 млрд рублей (600 млн грн), это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 5,12 млрд рублей (2,194 млрд. грн). В 2017 году на проект было выделено 466 млн рублей (200 млн грн), плюс изменения в бюджет добавили еще 700 млн руб (300 млн грн). В общем, мы ожидаем в этом году 1,166 млрд руб. (500 млн. грн), что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год”, — сказал Цигикал.

Он также подчеркнул, что есть существенное недофинансирование данного проекта, соответственно, замедляется и проведение работ на месте.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили присвоение средств при строительстве стены с Россией.