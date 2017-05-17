Украина посчитала убытки от блокировок

Для блокировки российских сайтов, попавших под санкции, Украине потребуется два года и не менее $1 млрд — к такому выводу пришла украинская интернет-ассоциация. Между тем эксперты не исключают, что даже в случае полного ограничения доступа люди смогут без особых проблем обходить блокировку, пишет "Газета".

На Украине произвели оценку стоимости выполнения указа президента страны Петра Порошенко о блокировке нескольких российских интернет-ресурсов — ”Яндекса”, ”ВКонтакте”, ”Одноклассников” и других. Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко подсчитал, что на это потребуется два года и сумма в $1 млрд.

Была бы блокировка, а обход найдется

Федиенко выступил на телеканале ”112. Украина”. ”Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства $1 млрд”, — заявил представитель интернет-ассоциации страны.

Он добавил, что придется блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой эти сайты находятся. ”Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как ”ВКонтакте”, а к другим платформам, которые находились в этой системе”, — пояснил эксперт.

Однако Федиенко допустил, что такую блокировку можно обойти, чем многие будут пользоваться.

Украинская телекоммуникационная компания ”Укртелеком” уже начала блокировку неугодных стране ресурсов. Представитель компании отметил, что работы будут проводиться поэтапно, а сам процесс блокировки займет от нескольких дней до недели.

Пользователи Украины уже начали испытывать проблемы с доступом к российским сайтам, попавшим под санкции. В Харькове на площади Конституции украинские пользователи соцсетей провели акцию протеста из-за блокировки ”ВКонтакте” и ”Одноклассников”, пообещав собрать более массовый митинг к концу текущей недели.

Интернет не должен иметь границ

Санкции в отношении Mail.Ru Group и ее украинской ”дочки” ТОВ ”Мейл.РУ Україна” вводятся на срок до 15 мая 2020 года. На это же время украинские интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.Ru, а также социальным сетям ”ВКонтакте” и ”Одноклассники”, принадлежащим холдингу.

”ВКонтакте” — самая популярная социальная сеть в Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями. Мы, команда ”ВКонтакте”, всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей”, — прокомментировали ”Газете.Ru” представители ”ВКонтакте”.

”Одноклассники” также представили свое официальное заявление, подчеркнув, что они представляют собой прежде всего развлекательную социальную сеть. ”Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли”, — рассказала пресс-служба сервиса.

Драматический рост трафика

В Mail.Ru Group зафиксировали ”драматический рост трафика” заблокированных социальных сетей в первой половине 16 мая, когда появилась информация об ограничении доступа.

”Это решение ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины”, — подчеркнули в компании.

В Mail.Ru Group также отметили, что доля украинского бизнеса в структуре доходов компании незначительна, так что блокировка не отразится на финансовых планах бренда.

”Яндекс” в своем заявлении тоже сделал акцент на том, что от блокировок больше всего пострадает сама Украина.

”К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний ”Яндекса”, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль”, — сообщили в пресс-службе компании.