Украина подала в ВТО иск против РФ об ограничении транзита

Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны — Казахстан и Киргизию. Об этом сообщило минэкономразвития Украины.

"Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе, неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены", — приводится в релизе заявление заместителя министра — торгового представителя Украины Натальи Никольской.

Она утверждает, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров с Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. МЭРТ Украины в целом оценивает потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию за минувший год в более чем $400 млн.

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Согласно сообщению, с целью защиты интересов Украины и украинских экспортеров минэкономразвития Украины в 2016 году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении ограничений транзита и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе консультаций РФ — 10 ноября — РФ не отменила ограничения в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора — рассмотрения дела по существу.

Украинское ведомство напоминает, что это уже второй иск Киева в ВТО против России.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля 2016 года внес изменения в указ от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации".

Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Указ президента РФ от 1 января в том числе устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".