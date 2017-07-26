Украина остановила поставки электроэнергии в Донбасс

С 26 июля ”Укрэнерго” полностью прекратило поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории в Донбассе, сообщил в своем фейсбуке и.о. директора компании Всеволод Ковальчук, передает Gazeta.ru.

”Официально. С 00.00 26 июля 2017 года прекращена передача электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области”, — написал он.

Ковальчук уточнил, что территории Донецкой и Луганской области не потребляют электроэнергию, которую производят электростанции на остальной части Украины, а потребности областей покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями в регионе, а также за счет поставок электроэнергии из России.