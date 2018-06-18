Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2

Власти Украины планируют создать в Европейском союзе группу, в задачу которой будет входить остановка строительства газопровода в обход Украины "Северный поток — 2", а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).
"Северный поток-2" — это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить. (. . .) Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток — 2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", — написал Порошенко в своей колонке на Medium.
При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия Германии в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".