Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", — уверен он.

Глава украинского государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока — 2". "Но хочу отдельно подчеркнуть — для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", — добавил президент.

Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока — 2": "это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины". "Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", — утверждает глава государства.

По его мнению, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, которая будет утрачена в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

Газопровод "Северный поток — 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума — "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

"Северный поток — 2" уже получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.