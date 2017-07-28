Уильям Браудер назвал Путина самым богатым человеком в мире с состоянием в $200 млрд

Глава и сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который в России заочно арестован по обвинению в незаконном приобретении 200 миллионов акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний, заявил о том, что президент РФ Владимир Путин является самым богатым человеком в мире, передает Politico.

В четверг, 27 июля, финансист дал показания в юридическом комитете сената США, который расследует предполагаемое российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. В своем выступлении Браудер оценил состояние Путина в 200 миллиардов долларов.

По его словам, самой важной внешнеполитической задачей российского президента является отмена "закона Магнитского", принятого в США в 2012 году и дающего право Вашингтону вводить санкции против российских граждан и компаний, причастных к грубым нарушениям прав человека.

Как пояснил Браудер, без малого "10 тысяч работающих на Путина человек" занимаются отъемом собственности, прибегая к арестам, похищению людей, пыткам и даже убийствам, и всем им президент гарантирует безнаказанность, а "закон Магнитского" может нарушить эти планы. На основании этого документа уже были заморожены банковские счета многих людей из окружения Путина, подчеркнул Браудер.

Давая показания в сенате, Браудер подчеркнул, что российский адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим во время предвыборной кампании летом 2016 года, работала непосредственно на Кремль и пыталась повлиять на новую администрацию Белого дома с целью отмены "закона Магнитского".

Весельницкая получила широкую известность в июле благодаря публикациям о ее встрече с Дональдом Трампом — младшим, зятем Трампа Джаредом Кушнером и политтехнологом Полом Манафортом, которая состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower.

Как сообщалось, Трамп-младший пытался получить у Весельницкой компромат на Хиллари Клинтон об источниках финансирования национального комитета Демпартии, однако Весельницкая сообщила, что у нее никогда не было дискредитирующих Клинтон сведений, и отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 миллионов рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Он был признан соучастником преступления. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года, был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

В 2012 году президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского", который предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского и к другим нарушениям прав человека. В конце декабря 2016 года Обама подписал закон, который придал мировой статус "закону Магнитского", что позволило вносить в санкционные списки граждан любых стран, заподозренных американскими властями в нарушении гражданских прав.

В январе 2017 года в американский "список Магнитского" был включен глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.