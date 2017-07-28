28.07.2017, 17:35

Уильям Браудер назвал Путина самым богатым человеком в мире с состоянием в $200 млрд

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NEWSru.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Глава и сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который в России заочно арестован по обвинению в незаконном приобретении 200 миллионов акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний, заявил о том, что президент РФ Владимир Путин является самым богатым человеком в мире, передает Politico.

В четверг, 27 июля, финансист дал показания в юридическом комитете сената США, который расследует предполагаемое российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. В своем выступлении Браудер оценил состояние Путина в 200 миллиардов долларов.

По его словам, самой важной внешнеполитической задачей российского президента является отмена "закона Магнитского", принятого в США в 2012 году и дающего право Вашингтону вводить санкции против российских граждан и компаний, причастных к грубым нарушениям прав человека.

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Как пояснил Браудер, без малого "10 тысяч работающих на Путина человек" занимаются отъемом собственности, прибегая к арестам, похищению людей, пыткам и даже убийствам, и всем им президент гарантирует безнаказанность, а "закон Магнитского" может нарушить эти планы. На основании этого документа уже были заморожены банковские счета многих людей из окружения Путина, подчеркнул Браудер.

Давая показания в сенате, Браудер подчеркнул, что российский адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим во время предвыборной кампании летом 2016 года, работала непосредственно на Кремль и пыталась повлиять на новую администрацию Белого дома с целью отмены "закона Магнитского".

Весельницкая получила широкую известность в июле благодаря публикациям о ее встрече с Дональдом Трампом — младшим, зятем Трампа Джаредом Кушнером и политтехнологом Полом Манафортом, которая состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower.

Как сообщалось, Трамп-младший пытался получить у Весельницкой компромат на Хиллари Клинтон об источниках финансирования национального комитета Демпартии, однако Весельницкая сообщила, что у нее никогда не было дискредитирующих Клинтон сведений, и отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 миллионов рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Он был признан соучастником преступления. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявляли, что сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года, был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

В 2012 году президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского", который предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского и к другим нарушениям прав человека. В конце декабря 2016 года Обама подписал закон, который придал мировой статус "закону Магнитского", что позволило вносить в санкционные списки граждан любых стран, заподозренных американскими властями в нарушении гражданских прав.

В январе 2017 года в американский "список Магнитского" был включен глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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